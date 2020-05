Lucro da XP no 1º trimestre mais que dobra com salto na base de clientes

O grupo financeiro XP teve lucro líquido ajustado de 415 milhões de reais no primeiro trimestre, quase duas vezes e meia o resultado obtido no mesmo período do ano passado, informou a companhia nesta terça-feira.

A margem líquida ajustada subiu para 23,9% no período ante 18% nos três primeiros meses do ano passado.

A companhia informou ainda que a base de clientes ativos no primeiro trimestre subiu 81% no comparativo anual, para 2,039 milhões.

O lucro líquido cresceu para 398 milhões de reais, ante 210 milhões de reais no ano anterior.

A receita líquida subiu 86%, para 1,74 bilhão de reais.