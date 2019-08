Lucro da Ultrapar cai quase pela metade no 2º tri

São Paulo — O grupo Ultrapar, que reúne negócios nas áreas de distribuição de combustíveis, química e rede de drogarias, anunciou nesta quarta-feira, 14, que teve lucro líquido de 120,7 milhões de reais no segundo trimestre, quase metade do apurado em igual período do ano passado.

O resultado também veio bem abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv para o período, de 250,5 milhões de reais.

O desempenho operacional do conglomerado medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado somou 677,2 milhões de reais de abril a junho, queda de 5,7% ano a ano e também menor do que os 831,1 milhões de reais da previsão média de analistas da Refinitiv.

Pressionada sobretudo pelo fraco desempenho da Ipiranga, a rede de postos de combustíveis que responde por mais de 80% da receita do grupo e que acusou o aumento da competição, a receita líquida do grupo encolheu 4% ano a ano, a 21,7 bilhões de reais.

A companhia afirmou que os volumes de venda da Ipiranga caíram 4 por cento no período, “influenciado por um ambiente competitivo mais acirrado”. O volume de ciclo Otto aumentou 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado, com maior participação do etanol no mix de vendas. Já o volume de diesel caiu 9%.

A Ipiranga encerrou o segundo trimestre com 7.186 postos, adição líquida de 44 postos nos últimos 12 meses e redução de 32 em relação aos três primeiros meses deste ano.

A Ultrapar encerrou junho com dívida líquida de 8,1 bilhões de reais, ou 2,6 vezes o Ebitda ajustado, ante 8,6 bilhões no fim de março (2,65 vezes).