Lucro da Toyota cai 20% no ano fiscal encerrado em março

Tóquio – A Toyota anunciou hoje que teve lucro líquido de 1,8 trilhão de ienes (US$ 16 bilhões) no ano fiscal que se encerrou em março, 20% menor que o ganho do ano anterior.

A maior montadora do Japão atribuiu o resultado à desaceleração de suas operações nos EUA e à valorização do iene ante o dólar no período. No último ano fiscal japonês, o dólar teve valor médio de 109 ienes, ante cerca de 120 ienes um ano antes.

Segundo a Toyota, movimentos cambiais desfavoráveis eliminaram 940 bilhões de ienes de seu lucro operacional durante o ano fiscal.

Já a receita da empresa diminuiu 3% no ano até março, a 27,6 trilhões de ienes.

No atual ano fiscal, a Toyota espera que o lucro diminua para 1,5 trilhão de ienes, considerando-se uma cotação média de 105 ienes por dólar.

Na Bolsa de Tóquio, as ações da Toyota fecharam em baixa de 0,88% nesta quarta-feira.

