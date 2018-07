Lucro da Telefônica Brasil salta 261% no 2º trimestre, para R$3,15 bi

São Paulo – O lucro líquido da Telefônica Brasil saltou 261 por cento na base proforma para 3,153 bilhões de reais no segundo trimestre sobre um ano antes, em função da melhora do resultado operacional e de efeitos extraordinários no período, anunciou operadora da marca Vivo nesta quarta-feira.

Excluindo efeitos não recorrentes, o lucro líquido subiu 28,7 por cento na comparação anual, beneficiado também pela melhora no resultado financeiro.

O resultado operacional medido pelo lucro ante de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado alcançou 5,183 bilhões de reais, alta de 46,9 por cento ano a ano, com margem Ebitda de 47,9 por cento. Já o Ebitda recorrente totalizou 3,73 bilhões de reais, crescimento de 5,8 por cento no ano a ano e margem de 34,5 por cento.