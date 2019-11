Lucro da Sabesp mais que dobra no 3º trimestre na comparação anual

São Paulo – O lucro da Sabesp mais que dobrou no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado e, de acordo com a estatal paulista de água e esgoto, o desempenho no período foi atingido por vários fatores, como o início da operação em Santo André, no ABC Paulista, as operações da empresa em Guarulhos e a reversão de uma provisão fruto de um acordo com o Ministério Público.

O lucro líquido da Sabesp entre julho e setembro foi de 1,2 bilhão de reais, valor 113,9% superior aos 565,2 milhões de reais obtidos um ano antes. Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 3 bilhões de reais, salto de 109,8% na comparação com os 1,42 bilhão registrados no mesmo período de 2018.

Além disso, a receita operacional líquida foi de 5,4 bilhões de reais, alta de 42% em relação aos 3,8 bilhões de reais de um ano antes.

Segundo a Sabesp, o início das operações da estatal em Santo André gerou impacto de 1,275 bilhão de reais em sua receita operacional no trimestre e uma redução de 41,7 milhões de reais nas despesas do período. Já as operações da companhia em Guarulhos geraram impacto de 115,6 milhões de reais na receita operacional da empresa.

Além disso, o arquivamento em outubro de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmando em 2009 com o Ministério Público de São Paulo para a dispensa gradual de funcionários aposentados, permitiu à Sabesp reverter um provisionamento de 173,3 milhões de reais que havia realizado.