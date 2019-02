Lucro da Roche decepciona; projeção fraca desagrada mercado

Basel – O lucro líquido da farmacêutica suíça Roche ficou abaixo das expectativas em 2015, e a previsão da companhia de uma melhora este ano encontrou uma resposta cética do mercado.

A Roche está contando com novos tratamentos imunoterápicos para o câncer e com medicamentos para combater a esclerose múltipla para compensar os vencimentos de patentes que farão com que seus principais produtos fiquem vulneráveis a reproduções biossimilares.

A Roche disse que suas vendas devem crescer a uma taxa de um dígito, de pequeno a médio, este ano. Entretanto, a projeção da companhia falhou em impressionar os mercados e suas ações caíam 4 por cento mais cedo nesta quinta-feira.

A Roche vai elevar seu dividendo para 8,10 francos suíços por ação ante 8 francos suíços, mas o valor é menor do que os 8,29 francos esperados pelos analistas.

Em 2015, a Roche ficou abaixo das expectativas dos analistas ao divulgar lucro líquido principal de 11,84 bilhões de francos suíços (11,64 bilhões de dólares).

Suas vendas cresceram 1 por cento, para 48,145 bilhões de francos suíços, no ano passado, comparado com as previsões dos analistas de 48,4 bilhões de francos. Com o câmbio constante, as vendas cresceram 5 por cento.

O lucro principal por ação foi de 13,49 francos, ante previsão de 14,10 francos, que analistas disseram refletir maiores gastos com pesquisa e desenvolvimento e a impostos maiores, o resultado de fazer mais negócios nos Estados Unidos.