Lucro da Randon cai 37% no quarto trimestre

Rio de Janeiro – A Randon teve lucro líquido de 50,2 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 37,3 por cento em relação aos 80,1 milhões de reais de um ano antes, em meio a um aumento no custo de produtos vendidos e despesas operacionais, informou a empresa nesta terça-feira.

A companhia fabricante de veículos rebocados citou que no quarto trimestre vários fatores, dentre eles, implantação de novo sistema de gestão, eficiência abaixo das expectativas por conta de novas contratações e represamento de receitas por conta de dificuldades no processo de financiamento em algumas linhas de produtos geraram elevação dos custos fixos.

Com isso, o custo de produtos vendidos cresceu para 805,2 milhões de reais no trimestre passado ante 788,5 milhões de reais um ano antes. Já as despesas operacionais somaram 147,4 milhões de reais ante 125,6 milhões na mesma comparação.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), somou 104,9 milhões de reais, queda de 23,8 por cento em relação ao quarto trimestre de 2010. A margem, enquanto isso, caiu de 13,3 para 10,1 por cento.

A receita líquida consolidada nos últimos três meses do ano passado somou 1,034 bilhão de reais, estável sobre o mesmo período de 2010.

O segmento de autopeças da Randon -formado pelas empresas Castertech, Fras-le, Jost, Master e Suspensys- representou 48,8 por cento das vendas líquidas consolidadas, com receita de 2 bilhões de reais em 2011, ante 1,8 bilhão de reais em 2010.

Os investimentos no ano somaram 248,3 milhões de reais, 33,4 por cento a mais que no ano anterior.