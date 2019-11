Lucro da Qualicorp sobe 9% e atinge R$ 119 milhões no 3º trimestre

São Paulo — A Qualicorp informou nesta quarta-feira (13) que teve lucro líquido de 119 milhões de reais no terceiro trimestre, montante 9% superior ao do mesmo período do ano passado, porém abaixo da previsão média de analistas compilada pela Refinitiv, de 132 milhões de reais.

Já o resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado, subiu 11,7% ano a ano, para 271,5 milhões de reais, número pouco maior do que os 267 milhões de reais da previsão média apurada pela Refinitiv.

Apesar da queda de 1,7% no total de beneficiários em 12 meses, para 2,515 milhões de vidas, a companhia teve aumento de 5,4% da receita líquida do trimestre, ante mesma etapa de 2018, para 517,7 milhões de reais, refletindo em parte reajuste de preços.

Na outra ponta, as despesas operacionais consolidadas evoluíram apenas 0,1%.