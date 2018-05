Lucro da Oi reflete queda da dívida em plano de recuperação

São Paulo – A operadora de telefonia Oi encerrou o primeiro trimestre com um lucro líquido contábil de 30,5 bilhões de reais, refletindo a aprovação do plano de recuperação judicial que reduziu a sua dívida em mais de 36 bilhões de reais, disse a empresa nesta terça-feira.

A Oi encerrou o primeiro trimestre com uma dívida total de 13,5 bilhões de reais e posição de caixa de 6,2 bilhões de reais. A dívida líquida, que era de 47,6 bilhões de reais no fim de dezembro, recuou para 7,3 bilhões de reais no fim de março.

A geração de caixa medida pelo lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado de rotina foi de 1,572 bilhão de reais no primeiro trimestre, representando uma queda de 8,8 por cento na comparação do com o mesmo trimestre do ano passado. Apenas nas operações no Brasil, o Ebitda foi de 1,567 bilhão de reais nos primeiros três meses do ano.