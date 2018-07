Lucro da Nokia deve cair antes de lançamento de 5G

Helsinque – A fabricante de equipamentos de telecomunicações Nokia deve amargar outra queda no lucro trimestral na quinta-feira, antes do esperado impulso no fim deste ano da próxima geração de redes 5G.

O setor tem sofrido desde que a demanda por equipamentos da atual geração 4G atingiu o pico em 2015, mas a companhia finlandesa prevê o lançamento do 5G mais tarde este ano nos Estados Unidos, seguido em 2019 por novos ciclos de compra no Japão e na Coreia do Sul.

“Esse deve ser o último semestre fraco deste ciclo do mercado de redes”, disse Mikael Rautanen, analista de pesquisa na empresa Inderes, que tem posição de “compra” nas ações.

O presidente-executivo da Nokia, Rajeev Suri, está otimista com a projeção para a segunda metade do ano. “Quase todas as expectativas de lucro para o negócio de rede têm base nas palavras dele no momento”, disse o analista da Inderes.

As ações da empresa foram impulsionadas na semana passada, enquanto a rival sueca Ericsson registrou reversão inesperada para lucro operacional modesto, citando as vendas crescentes de 5G na América do Norte. As ações da Nokia avançaram 30 por cento no ano até o momento.

“Até agora, a Ericsson teve mais cautela que a Nokia sobre a projeção, então isso é encorajador”, disse Rautanen.

A média das previsões para o lucro operacional da Nokia no segundo trimestre é de 373 milhões de euros, 35 por cento menores que no ano passado, de acordo com uma pesquisa da Reuters com analistas.