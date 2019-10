Lucro da Neoenergia sobe quase 20% no 3º trimestre

São Paulo — A elétrica Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, reportou nesta sexta-feira (18) lucro líquido de 599 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 19,7% ante o mesmo período do ano passado.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 1,5 bilhão de reais, alta de 15% na comparação anual.

A receita líquida atingiu 6,9 bilhões de reais, praticamente estável ano a ano.

Segundo a companhia, os números do trimestre refletem o crescimento do mercado de distribuição de energia em suas áreas de concessão, além de controle de custos, ganhos de eficiência e disciplina na alocação do capital.

A energia distribuída (cativo + livre) pelas distribuidoras da Neoenergia (Coelba, Celpe, Cosern e Elektro) somou 14.010 GWh, acréscimo de 1,9% em relação ao mesmo período de 2018.

O grupo encerrou setembro com investimento total de 1,16 bilhão de reais, alta de 7,3% na mesma comparação.

O indicador de dívida total líquida/Ebitda caiu de 3,49 vezes no fim de 2018 para 3,33 vezes em 30 de setembro passado, apesar de o endividamento líquido ter crescido de 15,8 bilhões para 17,5 bilhões de reais no período.

