Lucro da Multiplan cresce 4,4% no 3º trimestre de 2019

São Paulo — A administradora de shopping centers Multiplan anunciou nesta terça-feira (29) que teve lucro líquido de 121,5 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado, com apoio de maiores vendas em 18 das 19 unidades da companhia.

O lucro veio levemente acima da previsão média de analistas compilada pela Refinitiv, de 116,2 milhões de reais para o período.

A companhia teve de julho a setembro receita líquida 8% maior no comparativo anual, para 328,6 milhões de reais, ilustrando sinais de recuperação da atividade econômica do país.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de 235,1 milhões de reais, aumento de 3,4% sobre um ano antes. A margem Ebitda caiu 3,2 pontos percentuais, para 71,5%.

Os lojistas dos shopping centers da Multiplan registraram vendas de 3,8 bilhões de reais no trimestre, alta de 5,2% sobre um ano antes. Já as vendas base mesmas lojas cresceram 5,4%.

A taxa de ocupação dos shopping centers da Multiplan foi de 97,6%, levemente abaixo dos 97,7% de um ano antes.