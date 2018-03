Lucro da MRV soma R$ 180 mi no 4º trimestre, alta de 27,1%

São Paulo – A MRV Engenharia, maior operadora do Minha Casa Minha Vida (MCMV), apresentou lucro líquido de R$ 180 milhões no quarto trimestre de 2017, o que corresponde a uma alta de 27,1% em comparação com o mesmo período de 2016, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 8.

O avanço do lucro é um reflexo da expansão dos lançamentos e das vendas de imóveis concentrados no programa habitacional, com ganhos de escala e diluição de despesas.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 269 milhões no trimestre, expansão de 68,2% na mesma base de comparação. A margem Ebitda subiu 4,6 pontos porcentuais, para 19,6%.

Já a receita líquida totalizou R$ 1,372 bilhão entre outubro e dezembro, uma alta de 28,7% ante igual etapa do ano anterior.

Em seu relatório operacional divulgado há algumas semanas, a MRV confirmou a expansão dos negócios, diante da demanda aquecida por moradias populares e dos juros baixos para o financiamento no âmbito do MCMV. Os lançamentos somaram R$ 1,671 bilhão em valor geral de vendas (VGV) no quarto trimestre, alta de 56%. As vendas líquidas atingiram R$ 1,451 bilhão, crescimento de 43,9%.

Ano

No acumulado de 2017, a MRV alcançou um lucro líquido de R$ 653 milhões, avanço de 17,7% frente a 2016. No ano, o Ebitda aumentou 40,0%, para R$ 892 milhões, enquanto a margem Ebitda avançou 3,7 pontos, para 18,7%. A receita líquida totalizou R$ 4,669 bilhões, crescimento de 12,0%.