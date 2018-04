Lucro da Monsanto fica aquém do esperado

A Monsanto reportou nesta quinta-feira um lucro menor do que o esperado pelo segundo trimestre consecutivo, dizendo que seus negócios de milho se enfraqueceram conforme produtores norte-americanos plantam menos acres nesta primavera (no Hemisfério Norte), enquanto preços baixos continuaram a pesar sobre o setor.

A maior empresa de sementes do mundo, em processo de aquisição pela alemã Bayer, apresentou resultados aquém das estimativas de analistas.

A fraqueza no negócio de milho também deveu-se a questões climáticas, já que uma primavera tardia nos Estados Unidos atrasou as remessas de sementes, disse o analista Jonas Oxgaard, da Bernstein.

“Não tem sido uma primavera normal, e, por causa disso, acho que podemos ver agricultores tentando mudar alguns de seus acres de milho para soja, já que o plantio de soja ocorre um mês depois”, afirmou.

As vendas do negócio de milho caíram 6,2 por cento, para 2,72 bilhões de dólares, no segundo trimestre encerrado em 28 de fevereiro. As vendas de soja subiram 6 por cento, para 912 milhões de dólares, informou a Monsanto.

A empresa afirmou que a demanda por sua soja Intacta na América do Sul continua forte, assim como pela Roundup Ready 2 Xtend nos Estados Unidos. A companhia também reportou precificação melhor para o herbicida glifosato.

A Monsanto também disse estar “otimista” quanto ao acordo com a Bayer, acrescentando que as companhias têm visto “progresso sólido”.

O lucro líquido atribuível à Monsanto subiu para 1,46 bilhão de dólares, ou 3,27 dólar por ação, ante 1,37 bilhão de dólares, ou 3,09 dólar por ação um ano antes.

Em bases ajustadas, a companhia lucrou 3,22 dólares por ação, ficando 8 centavos abaixo da expectativa média de analistas.

As vendas líquidas caíram para 5,02 bilhões de dólares, de 5,07 bilhões.