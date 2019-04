Lucro da Microsoft sobe 19% no primeiro trimestre

São Paulo — A Microsoft apresentou lucro líquido de US$ 8,809 bilhões entre janeiro e março, uma alta de 19% em relação ao ganho de US$ 7,424 bilhões registrado no mesmo período de 2018.

O lucro líquido por ação subiu 20% na mesma base comparativa, ao passar de US$ 0,95 para US$ 1,14. O resultado superou a estimativa de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam lucro líquido de US$ 1,00 por ação.

A receita também registrou avanço, porém menor: entre janeiro e março de 2018, a companhia apresentou receita de US$ 26,819 bilhões e passou para US$ 30,571 bilhões no terceiro trimestre fiscal da companhia – uma alta de 14% na comparação entre os dois períodos. Os resultados também foram maiores do que o estimado pela FactSet, cujos analistas apontavam para receita a US$ 29,89 bilhões.

Considerando os setores da Microsoft, a receita da área de nuvem inteligente cresceu 22% entre janeiro e março na comparação com o mesmo período do ano passado, para US$ 9,7 bilhões. Já a receita do segmento de produtividade e processos de negócios aumentou 14%, para US$ 10,2 bilhões. “A demanda por nossas ofertas de nuvem elevou a receita da nuvem comercial para US$ 9,6 bilhões neste trimestre, uma alta de 41% em relação ao ano anterior”, disse a vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft, Amy Hood.

Os ganhos no segmento em nuvem ajudaram a compensar os resultados da franquia do sistema operacional Windows, que têm desacelerado nos últimos anos. A receita no segmento de computação pessoal da Microsoft, que inclui o Windows e negócios de telefonia móvel e jogos, apresentou crescimento de 8% no terceiro trimestre fiscal da empresa na comparação com o mesmo período do ano anterior, para US$ 10,680 bilhões.

Com os resultados acima das estimativas, a ação da Microsoft subia 3,03% nos negócios do after hours em Nova York, para US$ 128,80, depois de terem fechado a sessão regular desta quarta-feira em queda de 0,34%.