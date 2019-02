Lucro da Localiza cresce 1% no terceiro trimestre

São Paulo – A empresa de locação de veículos e gestão de frotas Localiza anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 103,9 milhões de reais no terceiro trimestre, 1 por cento superior ao resultado de igual etapa de 2015.

A companhia atribuiu o resultado a um aumento do Ebitda, redução de despesas financeiras e menores pagamentos de impostos.

O resultado operacional da companhia, medido pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização), foi de 252,1 milhões de reais, aumento de 5,6 por cento sobre um ano antes.

A margem Ebitda, porém, caiu 2 pontos percentuais, para 22,4 por cento, refletindo parcialmente a queda das tarifas praticadas pela companhia no aluguel de veículos.

O número de diárias de aluguel de carros cresceu 25,2 por cento ano a ano, para 4,846 milhões. Com isso, as receitas do setor avançaram 14,3 por cento, mesmo com a tarifa média caindo 9,6 por cento no período.

“A redução na tarifa média deveu-se principalmente ao forte crescimento em segmentos com menor tarifa”, explicou a companhia no relatório.

Já em gestão de frotas, a receita líquida subiu 6,1 por cento, com crescimento no número de diárias e da diária média, devido a eficiência operacional e queda na taxa futura de juros repassada para os preços, disse a empresa.

A receita líquida consolidada do período somou 1,123 bilhão de reais, aumento de 14,8 por cento no comparativo anual.