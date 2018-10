Lucro da Klabin cai 73% no 3º trimestre e vai a R$ 104 mi; receita avança

São Paulo – A Klabin registrou lucro líquido de 104 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018, com destaque para a contínua demanda por celulose, em especial da China, o que possibilitou que a melhora de preços se estendesse. O desempenho representa queda de 73 por cento ante o lucro de 391 milhões de reais informado em igual período do ano anterior, mas também uma reversão do prejuízo de 955 milhões de reais do segundo trimestre de 2018.

Entre julho e setembro, a companhia obteve Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado recorde de 1,248 bilhão de reais, com expansão de 66 por cento ante um ano antes e de 41 por cento em relação ao trimestre imediatamente anterior.

No período, a margem Ebitda ajustada foi de 40 por cento em junho para 44 por cento em setembro de 2018. Em setembro do ano passado, a margem Ebitda estava em 34 por cento.

Com a melhora de mix e de preços nos mercados internacionais, a receita líquida da companhia somou 2,807 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018, com avanço de 26 por cento ante igual período do ano anterior e frente ao segundo trimestre. No período, o mercado de kraftliner seguiu aquecido, e o preço lista na Europa divulgado pela FOEX fechou o mês de setembro com média de em 861 dólares/tonelada.

Expectativas

O Ebitda ajustado recorde de 1,248 bilhão de reais informado pela Klabin no terceiro trimestre ficou dentro da média das estimativas de seis instituições consultadas pelo Prévias Broadcast (Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, XP Investimentos e BB Investimentos), de 1,211 bilhão de reais.

A receita líquida de 2,807 bilhões de reais também veio dentro do esperado pelos analistas, que previam resultado próximo de 2,776 bilhões de reais.

Não houve consenso entre os analistas consultados para a última linha do balanço da Klabin, com as estimativas variando entre um prejuízo de 15 milhões de reais e lucro de 340,6 milhões de reais. No período, a empresa informou lucro líquido de 104 milhões de reais.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5 por cento.

Alavancagem

A alavancagem da Klabin, medida pela relação dívida líquida e Ebitda, ficou em 3,4 vezes ao final do terceiro trimestre de 2018, ante 3,9 vezes no trimestre imediatamente anterior e 4,4 vezes em setembro de 2017.

A dívida líquida somou 12,816 bilhões de reais em setembro de 2018, com alta de 1,8 por cento ante junho de 2018. Segundo informe de resultados da companhia, o aumento se deve principalmente ao impacto da desvalorização do real sobre a dívida em moeda estrangeira da Klabin.

Esse fator, entretanto, foi compensado em parte pela geração de caixa do período, o que também reforçou substancialmente sua trajetória de desalavancagem.

Em 30 de setembro, seu endividamento bruto somava 20,141 bilhões de reais, apontando aumento de 3,3 por cento em relação ao final do segundo trimestre. Da dívida total da Klabin, 14,499 bilhões de reais (o equivalente a 71 por cento) são denominados em dólar.

Atualmente, o prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 45 meses, sendo 38 meses para os financiamentos em moeda local e 48 meses para os financiamentos em moeda estrangeira.

A dívida de curto prazo ao final do trimestre correspondia a 11 por cento do total, e o custo médio dos financiamentos em moeda local era de 7,5 por cento ao ano e em moeda estrangeira de variação cambial acrescida de 5,0 por cento ao ano.

O caixa e as aplicações financeiras da empresa encerraram o trimestre em 7,325 bilhões de reais, aumento de 430 milhões de reais em relação ao verificado ao final do segundo trimestre, devido a forte geração de caixa do período. Esse valor equivale às amortizações de financiamentos a vencer nos próximos 33 meses.

Investimentos

A Klabin investiu 253 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018, indicando acréscimo de 17 por cento ante um ano antes, de 216 milhões de reais. O resultado também implica em um aumento de 31 por cento ante o volume aportado no segundo trimestre, de 193 milhões de reais.

Do total empregado pela Klabin de julho a setembro de 2018, 71 milhões de reais foram destinados as operações florestais, 125 milhões de reais à continuidade operacional das fábricas e 58 milhões de reais foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que têm como objetivo melhorar o desempenho operacional da empresa nos diversos segmentos em que atua. Nos primeiros nove meses de 2018 a Klabin investiu um total de 676 milhões de reais.