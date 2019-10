Lucro da Hypera cresce 10% no 3º trimestre de 2019

São Paulo — A empresa de produtos fármacos Hypera anunciou nesta sexta-feira (25) que teve lucro líquido de 267,2 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 10,3% sobre um ano antes, resultado influenciado pela redução do imposto de renda, devido ao aumento dos juros sobre capital próprio.

Já o resultado da companhia medida pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) das operações continuadas 297,7milhões de reais no período, crescimento de 3,3% ano contra ano.

De julho a setembro, a receita líquida da Hypera avançou 6,4% sobre mesma etapa de 2018, atingindo a marca de 1 bilhão de reais pelaprimeira vez desde que a companhia passou a atuar exclusivamente no mercado farmacêutico.

Segundo a Hypera, a intensificação das ações promocionais, especialmente visitas médicas, para fomentar as vendas pesou sobre as margens no período.

De um lado, a empresa afirma ter ganhado participação de mercado em suas principais nichos de mercado, incluindo produtos de consumo, de prescrição e em genéricos. De outro, a margem Ebitda caiu 0,9 ponto percentual ano a ano, para 29,5%.