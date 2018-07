Lucro da GM sobe a US$ 2,39 bi no 2º tri, mas projeção piora

Nova York – A General Motors informou que registrou lucro líquido de US$ 2,39 bilhões no segundo trimestre, um avanço de 44% na comparação com igual período do ano passado. O lucro por ação excluindo-se fatores pontuais foi de US$ 1,81, acima da previsão de US$ 1,78. Ao mesmo tempo, porém, a montadora americana reduziu sua perspectiva de lucro para 2018, em parte por causa de custos maiores que o previsto com matérias-primas diante das tarifas dos EUA sobre o aço e o alumínio. Após as informações, a ação da GM recuava 4,46% no pré-mercado em Nova York, às 8h26 (de Brasília).

A GM disse que seu custo com commodities foi cerca de US$ 300 milhões mais alto que em igual período de 2017. Ela afirmou ainda que os custos com matérias-primas devem subir além do projetado anteriormente, com avanços nos preços das commodities, câmbio desfavorável e as tarifas americanas. A GM reduziu sua projeção de lucro por ação para US$ 6, quando anteriormente previa entre US$ 6,30 e US$ 6,60. Analistas haviam projetado US$ 6,41.

A receita da empresa com operações continuadas recuou menos de 1%, a US$ 36,8 bilhões no segundo trimestre, perto da previsão de US$ 36,9 bilhões dos analistas.