Lucro da Fiat Chrysler cai 35% no 2º trimestre, a 754 milhões de euros

Nova York – A Fiat Chrysler registrou queda de 35% no lucro líquido do segundo trimestre, totalizando 754 milhões de euros (US$ 881,3 milhões), ante 1,16 bilhão de euros registrados no mesmo período do ano passado.

A receita, por sua vez, aumentou 6%, para 29 bilhões de euros.

A Fiat confirmou sua meta de lucro líquido ajustado para o ano inteiro, mas reduziu suas perspectivas de receita e lucro operacional ajustado. A empresa agora prevê receita entre 115 bilhões de euros e 118 bilhões de euros em 2018, ante cerca de 125 bilhões de euros anteriormente.

A empresa cortou também a projeção para o lucro operacional ajustado entre 7,5 bilhões de euros e 8 bilhões de euros, contra previsão anterior de pelo menos 8,7 bilhões de euros.

Diante do lucro menor e do corte das projeções, a ação da empresa recuava 10% às 8h45 (de Brasília) na Bolsa de Milão.