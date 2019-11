Lucro da Eneva no 3° trimestre cai 49% a R$ 89 milhões

São Paulo — A elétrica Eneva informou nesta terça-feira (5) que teve lucro líquido de 89,8 milhões de reais no terceiro trimestre, recuo de 48,9% ante mesma etapa de 2018, desempenho impactado pelo menor acionamento das usinas térmicas.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 340,8 milhões de reais no período, ou 31,5% abaixo do desempenho nos mesmos três meses do ano anterior.

O indicador de geração de caixa foi impactado pela redução de 23% no volume de energia líquida gerada pela companhia e pela queda nos preços de commodities às quais está indexada a receita variável de geração da empresa.

As usinas do complexo Parnaíba, o principal da Eneva, tiveram acionamento médio ponderado de 80% entre julho e setembro, contra despacho médio de 99% no mesmo período de 2018.

A receita operacional líquida da elétrica foi de 858,3 milhões de reais, ou 23,5% abaixo do visto há um ano atrás.

A companhia apontou ainda a realização de 359,8 milhões de reais em investimentos no trimestre, um avanço de 682,5% na comparação anual, impulsionados pela construção da térmica Parnaíba V e do projeto integrado Azulão-Jaguatirica.