A Embraer anunciou nesta quinta-feira um lucro líquido de 246,8 milhões de dólares em 2017, o que significa 48,58% a mais do que o lucro registrado no ano anterior, de US$ 166,1 milhões.

A terceira maior fabricante mundial de aviões informou ainda que o lucro do quarto trimestre de 2017 totalizou 35,2 milhões de dólares, muito abaixo dos 195,2 milhões de dólares do último trimestre de 2016 e também consideravelmente menos que os 110 milhões do trimestre precedente.