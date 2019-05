Lucro da Eletrobras cresce 178% no 1º trimestre e atinge R$ 1,35 bilhão

São Paulo — A estatal Eletrobras registrou um lucro líquido de 1,347 bilhão de reais no primeiro trimestre do ano, um salto de 178% na comparação anual, influenciado por menores perdas na área de distribuição e maiores receitas de geração.

A maior empresa de eletricidade da América Latina teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2,9 bilhões de reais, alta de 15% frente ao mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado na noite de segunda-feira.

A companhia, que controla um terço da geração e metade da capacidade de transmissão do Brasil, teve receita operacional líquida de 6,45 bilhões de reais entre janeiro e março, avanço de 6% ano a ano.

Já os investimentos da elétrica recuaram 43% na comparação anual, para 501 milhões de reais no trimestre, em meio a uma reestruturação da companhia, que nos últimos anos deixou de entrar em novos projetos e passou a vender ativos para reduzir dívidas.

A receita da área de geração da empresa saltou 24,3%, para 5,6 bilhões de reais, impulsionada por uma melhoria nos ganhos de hidrelétricas antigas da companhia, que tiveram a receita atualizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na área de transmissão, as receitas somaram 2 bilhões de reais, 19,6% abaixo do visto no mesmo trimestre de 2018.

Já na área de distribuição, que a Eletrobras deixou com a venda de suas concessionárias no setor ao longo de 2018, ainda gerou à empresa um prejuízo de 223 milhões de reais com operações descontinuadas, embora bem abaixo das perdas de 1,9 bilhão de reais no ano anterior.

A Eletrobras disse que houve um prejuízo de 1,17 bilhão de reais de sua antiga distribuidora no Amazonas, compensada parcialmente por ganhos de 859 milhões de reais decorrentes da venda de sua distribuidora no Alagoas, a Ceal.

Por outro lado, o resultado foi impactado negativamente por 170 milhões de reais em provisão para um Plano de Demissão Consensual lançado pela companhia neste ano e por outras provisões de 293 milhões de reais, dos quais 220 milhões devem-se a questões relacionadas ao empréstimo compulsório.

A Eletrobras acrescentou ainda que fechou o trimestre com uma relação de 2,2 vezes entre sua dívida líquida e a geração de caixa medida pelo Ebitda gerencial.