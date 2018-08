Lucro da DowDuPont atinge expectativas pelo 4º trimestre seguido

Bangalore – A produtora norte-americana de químicos DowDuPont divulgou um lucro melhor do que o esperado pelo quarto trimestre consecutivo, impulsionado por preços mais altos e por forte demanda por seus produtos, incluindo tintas e materiais de embalagem.

A empresa, formada depois que as gigantes químicas Dow Chemical e DuPont se fundiram no ano passado, lançou novos materiais de embalagem, componentes para detergentes de lavanderia e uma nova variedade de sementes, disse o diretor financeiro Howard Ungerleider em uma conferência antes do balanço.

Ele também disse que a empresa, que tem operações globais e muitas vezes fontes de materiais localmente, não espera nenhum impacto relacionado a tarifas sobre os negócios neste ano.

As vendas dos negócios agrícolas da DowDupont aumentaram 25 por cento, para 5,7 bilhões de dólares. O clima frio no Hemisfério Norte enfraqueceu a demanda pelas sementes da empresa de abril a maio.

A unidade de agricultura, um ponto fraco nos trimestres anteriores, tem lutado devido à maior produção e à desaceleração da demanda.

As vendas líquidas da companhia cresceram 17 por cento, para 24,2 bilhões de dólares, ante potenciais 20,7 bilhões que a DowDuPont teria feito em igual período do ano passado se já fosse uma empresa combinada.

O lucro ajustado chegou a 1,37 dólar por ação, um aumento de 41 por cento.

Analistas esperavam, em média, que a empresa registrasse um lucro de 1,30 dólar por ação, com receita de 23,6 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.