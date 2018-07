Lucro da Cteep dispara no 2º tri para R$342,4 mi com indenizações

São Paulo – A transmissora de energia Cteep reportou nesta terça-feira lucro líquido de 342,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2018, crescimento de 353,7 por cento na comparação com o igual período do ano passado, decorrente de indenizações pagas pela União devido à renovação antecipada de contratos de concessão (RBSE).

No segundo trimestre, o total de receita com RBSE somou 497,3 milhões de reais.

O Ebitda ajustado da Cteep, transmissora controlada pela colombiana Isa, atingiu 683 milhões de reais no período, aumento de 253,1 por cento ante o segundo trimestre de 2017.

Já a receita operacional líquida consolidada atingiu 739,4 milhões de reais, aumento de 180,9 por cento na mesma comparação.

A empresa afirmou que encerrou em junho de 2018 o primeiro ciclo de recebimento da RBSE (Ciclo 2017/2018), totalizando 1,6 bilhão de reais.