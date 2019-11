Lucro da CPFL Energia vai a R$748 mi no 3º tri, alta de 19,4%

A CPFL Energia reportou nesta terça-feira lucro líquido de 748 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019, alta de 19,4% em comparação com igual período do ano passado.

A empresa registrou ainda lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,618 bilhão de reais no trimestre, avanço de 4,5% no ano a ano, com destaque para o segmento de distribuição.

Segundo a CPFL, o segmento de distribuição teve Ebitda de 846 milhões de reais no período, alta de 17,8% na comparação anual, refletindo principalmente os resultados advindos dos reajustes tarifários das distribuidoras: CPFL Piratininga (outubro 2018), CPFL Paulista (abril 2019) e RGE (junho 2019).

O presidente da companhia, Gustavo Estrella, afirmou no documento que a alavancagem consolidada segue em “níveis adequados”.

A dívida líquida era de 2,68 vezes o Ebitda no fim de setembro, no critério de medição de covenants financeiros, já considerando a fatia de 99,94% na CPFL Renováveis.

Entre julho e setembro, a CPFL investiu 616 milhões de reais (+17,4%), somando 1,6 bilhão de reais nos nove primeiros meses do ano.

“Continuamos trabalhando em iniciativas de valor e em nosso plano de investimentos (cerca de 11,9 bilhões de reais para os próximos cinco anos, sendo 2,2 bilhões de reais para 2019), com total disciplina financeira, empenho e comprometimento de nossas equipes”, disse Estrella.