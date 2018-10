Lucro da Coca tem alta anual de quase 30% no 3º tri, para US$1,88 bilhão

Nova York – A Coca-Cola teve no terceiro trimestre lucro líquido de US$ 1,88 bilhão, ou US$ 0,44 por ação, alta de 29,66% em relação ao apurado em igual período de 2017, de US$ 1,45 bilhão, ou US$ 0,33 por ação.

Já as receitas líquidas da fabricante de bebidas caíram 9% nesse intervalo, para US$ 8,25 bilhões.