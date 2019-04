Lucro da Cemig avança 70% em 2018, para R$1,7 bi

São Paulo – A elétrica mineira Cemig reportou em 2018 um lucro líquido de 1,7 bilhão de reais, avanço de 70 por cento frente ao 1 bilhão de reais do ano anterior, segundo demonstrações financeiras divulgadas nesta segunda-feira.

O resultado líquido das operações continuadas somou 1,37 bilhão de reais, contra 1 bilhão no ano anterior.

Já a receita da companhia com venda de bens e serviços totalizou 22,26 bilhões de reais em 2018, contra 21,7 bilhões em 2017.

A companhia não divulgou até o momento os números abertos por trimestre.

A Cemig apontou ainda 167,2 milhões de reais em ajustes para perdas e provisões operacionais e 127,4 milhões de reais em ajustes referentes à desvalorização em investimentos.

A empresa teve também 103,5 milhões de reais negativos como resultado de equivalência patrimonial.

O lucro por ação foi de 1,17 real por papel ordinário e 1,18 real por ação preferencial.

Mais cedo, a Cemig reportou ganhos em 2018 de 535 milhões de reais em sua unidade de distribuição Cemig-D, revertendo prejuízo de 117 milhões de reais em 2017. Já a subsidiária de geração e transmissão Cemig GT lucrou 591 milhões de reais, alta de 38 por cento na comparação anual.

Dividendo

A Cemig convocou para 30 de abril uma assembleia de acionistas que irá deliberar sobre a destinação do lucro líquido de 2018 e de saldo negativo de lucros acumulados de 114,7 milhões.

Segundo a convocação do encontro, a empresa propõe dividendos mínimos obrigatórios no montante de 867,35 milhões de reais (ações ordinárias). Forma e data do pagamento serão decididos na assembleia.

