Lucro da Cargill cai 41% por tensões comerciais e inundações nos EUA

Chicago — A negociante de commodities Cargill registrou uma queda de 41% em seu lucro trimestral nesta quinta-feira, citando problemas de oferta devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China e também inundações nos EUA que impactaram a comercialização e o transporte de grãos.

A empresa de capital fechado teve um lucro operacional ajustado de 476 milhões de dólares no quarto trimestre encerrado em 31 de maio, recuo frente aos 809 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

A empresa de commodities agrícolas com sede em Minnesota, nos EUA, maior empresa norte-americana de capital fechado, disse que três de suas quatro unidades de negócio tiveram recuo nos resultados na comparação anual.

“Ao longo do ano, nós enfrentamos um ambiente de negócios global muito desafiador que impactou os resultados”, disse o CEO Dave Maclennan em comunicado.

As tensões comerciais entre Washington e Pequim têm impactado o setor agrícola dos EUA, com a disputa tarifária entre os países reduzindo exportações de commodities dos Estados Unidos e alterando os fluxos globais de comércio. Diversas inundações no cinturão agrícola dos EUA durante a primavera também contribuíram negativamente.

O segmento de nutrição animal e proteína da Cargill teve um recuo nos lucros na comparação anual pela terceira vez em três trimestres, com um clima desfavorável atrapalhando embarques de gado do Meio-Oeste dos EUA e reduzindo a demanda por carne para churrasco.

Uma menor demanda por ração na China, onde surtos de peste suína africana têm impactado a indústria, também afetou negativamente os resultados, disse a Cargill.

O lucro da unidade de originação e processamento da Cargil caiu após um quatro trimestre excepcionalmente forte no ano passado, com as inundações na região central dos EUA prejudicando transporte e exportação de grãos.

As exportações de produtos agrícolas dos EUA também enfrentaram dificuldades devido às tarifas sobre produtos norte-americanos importados pela China, maior comprador global de soja e maior importador de vários outros produtos agrícolas.

Os menores lucros dos adoçantes e amidos pesaram sobre a unidade de ingredientes e aplicação de alimentos da Cargill no trimestre.

Já o segmento de serviços industriais e financeiros da empresa registrou lucros trimestrais mais fortes, liderados pelo aumento do lucro em metais, gerenciamento de risco e financiamento comercial.