Lucro da Boeing cai 51% afetado por suspensão de aviões MAX

São Paulo — A Boeing informou hoje que registrou lucro líquido de US$ 1,167 bilhão no terceiro trimestre, uma queda de 51% em relação ao obtido em igual período de 2018, quando o lucro líquido foi de US$ 2,363 bilhões. O lucro por ação caiu 50% na mesma base de comparação, de US$ 4,07 em 2018 para US$ 2,05 em 2019.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro por ação ajustado caiu a US$ 1,45 entre agosto e setembro, contra US$ 3,58 em 2018, e abaixo das expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam ganho por ação de US$ 1,92.

A receita da Boeing caiu de US$ 25,146 bilhões no terceiro trimestre de 2018 para US$ 19,980 bilhões no mesmo período deste ano, mas superou o consenso da FactSet, de US$ 19,61 bilhões. Segundo comunicado da própria fabricante de aviões, a queda reflete menos entregas do modelo 737 Max, envolvido em acidentes, e maior volume de defesa e serviços.

As entregas de aviões comerciais caíram 67% para 62, abaixo da expectativa de 65 de analistas ouvidos pela FactSet, enquanto a receita do segmento caiu 41% no terceiro trimestre, para US$ 8,25 bilhões, ainda acima da projeção de US$ 7,78 bilhões.

A empresa ainda diz que estima para o quatro trimestre de 2019 a liberação do modelo 737 Max para retornar às atividades e reitera que trabalha com as autoridades competentes para concluir as certificações necessárias. A Boeing espera, então, aumentar gradualmente a produção do avião de 42 por mês a 57 por mês até o fim de 2020.

Após a divulgação do balanço, às 8h53 (de Brasília), a ação da Boeing subia 1,31% no pré-mercado em Nova York, após ter oscilado. (Com informações da Dow Jones Newswires)