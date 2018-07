Lucro da BlackRock sobe a US$ 1,07 bilhão no 2º tri e supera previsão

Nova York – A BlackRock informou que seu lucro líquido no segundo trimestre foi de US$ 1,07 bilhão, ou US$ 6,62 por ação, superior ao de US$ 854 milhões, ou US$ 5,20 por ação, de igual período do ano passado. A maior gestora de ativos do mundo afirmou que, em uma base ajustada, seu lucro líquido foi de US$ 6,66 por ação, de US$ 5,22 anteriormente, superando a previsão de US$ 6,55 dos analistas ouvidos pela FactSet.

A receita da companhia americana foi de US$ 3,6 bilhões no segundo trimestre de 2018, 11% superior à de US$ 3,2 bilhões de igual período do ano anterior. No fim do segundo trimestre, ela detinha US$ 6,3 trilhões de ativos sob gerenciamento, de US$ 5,7 trilhões no fim de junho de 2017.

Após o balanço, o papel da empresa subia 0,08% no pré-mercado em Nova York, às 8h20 (de Brasília).