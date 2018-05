Lucro da Arezzo sobe 22,3% no 1º trimestre

São Paulo – A fabricante de calçados, bolsas e acessórios Arezzo&Co informou nesta quarta-feira que encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido de 27,1 milhões de reais, alta de 22,3 por cento em relação a igual período do ano passado, com expansão na receita em todas as marcas e canais.

A empresa aposta no crescimento e fortalecimento dos canais e franquias já existentes para manter o crescimento, apesar da recuperação econômica mais lenta que o esperado.

“Nós temos olhado para dentro e continuamos investindo fortemente em inovação e transformação digital”, disse à Reuters o vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores da empresa, Daniel Levy.

Além disso, a empresa também trabalha na expansão internacional para reduzir a dependência do mercado interno e amenizar o impacto da volatilidade do mercado brasileiro.

Levy afirmou ainda que embora a empresa tenha sido menos impactada pela recuperação mais lenta que o esperado da economia, devido também ao público-alvo menos exposto à crise do país, a Arezzo tem observado que o tráfego em shopping centers está se recuperando mais lentamente que o esperado.

De janeiro a março, a receita líquida da empresa somou 330,2 milhões de reais, alta de 11,1 por cento ante igual período do ano passado.

A marca Arezzo seguiu como a maior contribuição para o resultado da companhia, representando 58 por cento do faturamento total da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 13,1 por cento na comparação anual, para 40,8 milhões de reais. A margem Ebitda subiu 0,2 ponto percentual para 12,3 por cento.