Lucro da Apple vai a US$ 14,13 bilhões no 3º trimestre, alta de 32%

A Apple relatou nesta quinta-feira, 1, que seu lucro trimestral se expandiu 32 por cento, chegando a 14,13 bilhões de dólares, graças a benefícios provenientes de conteúdos e serviços digitais vendidos a usuários de iPhone.

A receita da Apple aumentou 20 por cento, a 62,9 bilhões de dólares, no trimestre, superando as expectativas do mercado.

“Estamos emocionados de anunciar outro trimestre recorde que coroa um tremendo ano fiscal de 2018, ano no qual vendemos nosso dispositivo iOS de número 2 bilhões, celebramos o 10º aniversário da App Store e alcançamos a receita e o lucro mais fortes da história da Apple”, disse o CEO da empresa, Tim Cook.