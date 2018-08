Lucro da Alpargatas cai 66,4% e atinge R$ 18,3 milhões no 2º trimestre

São Paulo – A fabricante de calçados Alpargatas reportou lucro líquido consolidado de R$ 18,3 milhões no segundo trimestre do ano, recuo de 66,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa recuou 11,8% de abril a junho, atingindo R$ 64,1 milhões, com margem de 7,2%, queda de 1,2 ponto porcentual em um ano.

Já a receita líquida da Alpargatas cresceu 3,6% na comparação anual, chegando a R$ 890,6 milhões.

O resultado financeiro do segundo trimestre foi negativo em R$ 3,390 milhões, abaixo das despesas financeiras líquidas de R$ 15,377 milhões de igual intervalo de 2017.