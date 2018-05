Lucro consolidado do BTG Pactual cai 17% no 1º trimestre

O lucro líquido do BTG Pactual no primeiro trimestre do ano somou R$ 600,3 milhões, recuo de 17% ante o visto um ano antes. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, houve recuo de 9%. A receita total do banco no intervalo de janeiro a março chegou em R$ 1,3 bilhão, retração de 21% na relação anual e recuo de 4% ante o trimestre imediatamente anterior.

“Nossas franquias tiveram ótimo resultado no trimestre, em especial AM (gestão de recursos de terceiros) e WM (gestão de fortunas), ambas com crescimentos expressivos de recursos sob administração/gestão. Permanecemos com capitalização adequada para suportar nossa trajetória de crescimento em nossas franquias de gestão de recursos e crédito”, afirma, no documento que acompanha o demonstrativo financeiro, o presidente do BTG, Roberto Salloutti.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) anualizado nos três primeiros meses do ano caiu para 14,2%, ante 18,7% no primeiro trimestre de 2017 e de 16% no último trimestre do ano passado. O índice de eficiência alcançou 43,6% no período analisado, ante 42,3% ante o mesmo intervalo do ano passado e de 54,4% ante o período imediatamente anterior.

O BTG destaca que os resultados do trimestre foram adversamente afetados principalmente pelos resultados do investimento na EFG, “que contabilizou uma perda associada aos custos não recorrentes de integração”, explicou a instituição financeira.

Os ativos totais somaram R$ 146,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano, aumento de 16,8%. Ante o quarto trimestre do ano passado o crescimento houve aumento de 15,5%.

O Índice de Basileia ficou em 16,3% nos três primeiros meses do ano, ante 19,5% visto um ano antes e de 18% no trimestre imediatamente anterior.