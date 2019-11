Lucro ajustado da Tim dispara 61% no 3º trimestre

São Paulo — A operadora TIM Participações anunciou nesta terça-feira (5) que teve lucro líquido normalizado de 619 milhões de reais no terceiro trimestre, pouco acima dos 607,9 milhões da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv e um salto de 61,4% sobre mesma etapa de 2018.

Em termos líquidos, o lucro foi de 687 milhões de reais, queda de 48,5% ano a ano, refletindo o efeito não recorrente da incorporação daTIM Celular.

Já o resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) normalizado foi de 1,72 bilhão de reais no período, este abaixo dos 1,88 bilhão da previsão de analistas ouvidos pela Refinitiv, mas 6,8% acima de um ano antes.

A companhia atribuiu o avanço à aceleração na receita dos serviços móvel e fixo e à manutenção do controle de custos. A margem Ebitda subiu 1,7 ponto percentual, a 39,6%.

Terceira maior operadora de telefonia móvel do país, a TIM informou que sua receita líquida de julho a setembro somou 4,337 bilhões de reais, crescimento de 2,3% ano a ano.

Esse avanço aconteceu devido ao aumento de 5,6% da receita por usuário (Arpu), dado que a base de terminais ativos caiu, seguindo a tendência do setor, com omercadomóvelbrasileirotendo queda no total de acessos pelo 16º trimestre seguido.

A relação dívida líquida/Ebitda da companhia fechou setembro em 0,29 vez, ante 0,44 vez um ano antes.