Lucro ajustado da Notre Dame Intermédica cresce 41% no 1º trimestre

A Notre Dame Intermédica teve forte aumento do lucro no primeiro trimestre, passando praticamente ilesa pelos efeitos da pandemia do coronavírus que atingiram a maioria dos setores econômicos do país desde a segunda metade de março.

A empresa de planos de saúde e administradora de hospitais reportou lucro ajustado de 208 milhões de reais no período, 40,9% maior em 12 meses e acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 187,2 milhões de reais. Em termos líquidos, o lucro cresceu 56%, a 160,4 milhões de reais, refletindo controles de custo e ganhos de sinergia e escala.

O faturamento líquido da Notre Dame somou 2,56 bilhões de reais no trimestre, alta de 34,7% ano a ano, com os planos de saúde, sua principal linha de receita, evoluindo 34,4%. O avanço refletiu a combinação de crescimento orgânico e aquisições, que fez a base de beneficiários subir 31,8%, a 3,56 milhões.

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de 408,5 milhões de reais, um aumento de 40,4% sobre um ano antes, mas um pouco abaixo da previsão média dos analistas, segundo, a Refinitiv, de 443,3 milhões de reais. A margem Ebitda subiu 0,7 ponto percentual, para 16%.

A Notre Dame levantou 3,7 bilhões de reais na tranche primária de uma oferta de ações realizada em dezembro.

A ação da empresa acumula queda de cerca de 20% em 2020, enquanto o Ibovespa caiu cerca de 31%.