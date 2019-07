Low-cost argentina Flybondi terá nova rota de Florianópolis a Buenos Aires

Depois do Rio, Florianópolis. A companhia aérea de baixo custo argentina Flybondi vai abrir sua segunda rota no Brasil, com ida e volta da capital de Santa Catarina em direção a Buenos Aires. A informação foi divulgada com exclusividade a EXAME.

Em Florianópolis, a empresa vai operar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Haverá voos três vezes por semana (segunda, quarta e sexta), com um horário por dia saindo de Florianópolis e outro saindo da Argentina, onde a Flybondi opera no Aeroporto El Palomar.

Os voos começam a funcionar a partir de 20 de dezembro, e os preços serão divulgados no início de quinta-feira, 1, quando também se iniciam as vendas.

A Flybondi já havia anunciado sua chegada ao Brasil no início de julho, com uma rota no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Um levantamento feito pelo buscador Viajala.com.br mostrou que as passagens da companhia aérea entre Rio de Janeiro e Buenos Aires poderiam custar até 63% menos do que as de outras companhias tradicionais.

O presidente da Flybondi, Sebastián Pereira, disse em comunicado que “adicionar Florianópolis como destino consolida nosso crescimento regional e nossa proposta para a temporada de verão” e que isso demonstra “o compromisso que temos em conectar cada vez mais a Argentina com países vizinhos e entre as províncias”.

A Flybondi é a terceira empresa do tipo “low-cost” (com passagens mais baratas, foco em eficiência e menos serviços para os passageiros) a ser autorizada a voar no Brasil. Já haviam sido aprovadas, no ano passado, a chilena Sky Airline (com voos entre Santiago, capital chilena, e os aeroportos do Galeão, no Rio, Guarulhos, em São Paulo e Hercílio Luz, em Florianópolis) e a norueguesa Norwegian Air (com voos entre Londres, na Inglaterra, e o Rio de Janeiro).

Novata no mercado

Tendo feito o primeiro voo apenas em janeiro de 2018, a Flybondi tem no currículo o fato de ter inaugurado a categoria low-cost na Argentina e, desde então, já transportou mais de 1,6 milhão de passageiros. Mesmo com o curto período de operação, a empresa chegou ao posto de terceira maior companhia aérea no mercado doméstico, posição que ocupa desde abril deste ano.

Entre janeiro e junho, a Flybondi atingiu participação de 9% do mercado doméstico argentino (com 4.772 voos e mais de 160.000 passageiros transportados no período), ante 15% da Latam e 68% da Aerolineas Argentinas, segundo dados da agência de aviação nacional argentina. (A quarta posição no mercado local é de outra low-cost, a Norwegian, que tem 7% do mercado no período).

Nos últimos doze meses, a empresa mais que dobrou seu número de passageiros e de voos. A Flybondi opera atualmente com cinco aviões Boeing 737 e mais de 15 destinos, com foco nos voos dentro da Argentina.

O nascimento da Flybondi no país vizinho acontece em um contexto de expansão do mercado aéreo local, incentivado pelo governo do presidente Mauricio Macri e que o Ministério do Transporte argentino batizou de “Revolução dos Aviões”.

Florianópolis torna-se o quarto destino internacional da Flybondi. Além dos dois destinos no Brasil, a empresa também opera voos para Punta del Este (Uruguai) e Assunção (Paraguai). O interesse da Flybondi pelo Brasil tem razão de ser: Buenos Aires é o quarto destino mais buscado pelos brasileiros no buscador de passagens aéreas Voopter, atrás de Lisboa, em Portugal, Santiago, no Chile, e Miami, nos Estados Unidos. Embora ainda tenha pouca presença fora da Argentina, a Flybondi afirma que vai tentar, num futuro próximo, chegar a outras cidades brasileiras.