Longe da crise, Bradesco abre leva de balanços positivos para os bancos

O Bradesco vai abrir a safra de balanço dos bancos nesta quinta-feira, 25, e a expectativa é que os números venham bastante positivos . André Martins, analista da XP Investimentos, espera que a instituição reporte um avanço de 21,2% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2019, para R$ 6,2 bilhões.

“Nossa preferência no setor financeiro, o Bradesco deve se beneficiar de um maior saldo médio da carteira e um mix favorável impactando a margem financeira bruta”, avalia. Por sua vez, a margem financeira bruta deve subir 6,8%, no período, para R$ 14,4 bilhões.

A equipe do Safra também está otimista. Os analistas Luis F. Azevedo e Silvio Dória esperam um avanço de 20,2% do lucro para R$ 6,1 bilhões. “A carteira de crédito deve manter seu crescimento sólido, crescendo 10,2% relação ao mesmo período do ano passado”, escrevem os especialistas. O percentual está dentro do projetado pelo Bradesco para o ano. O guidance para a carteira de crédito expandida é de um avanço entre 9% e 13%, em 2019.

A qualidade dos financiamentos também deve permanecer boa (o percentual de atrasos de mais de 90 dias da carteira deve passar de 3,5% no primeiro trimestre de 2018 para 3,3%). A queda na inadimplência tem consequência direta sobre os gastos com provisionamento. O Safra espera uma queda de 13,7% nas despesas no período para R$ 3,4 bilhões, o que deve ajudar o Bradesco a cumprir a meta anual com gastos de provisão para devedores duvidosos, que deve ficar entre R$ 11,5 bilhões e R$ 14,5 bilhões.

Se os números se confirmarem, o Bradesco terá demonstrado que consegue ganhar dinheiro mesmo com a economia andando de lado. A instituição deve dar início a uma leva de balanços positivos dos grandes bancos do país. Levantamento do jornal Valor mostra que o lucro somando de Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil deve chegar a 20 bilhões de reais no primeiro trimestre, alta de 16% em relação ao início de 2018.

O anúncio do fechamento de vagas em março e as constantes revisões para baixo no crescimento econômico não têm sido um problema para os bancões, cada vez mais distantes das agruras do Brasil real.