Lojas Renner supera expectativas com lucro 45% maior no 1º tri

São Paulo — A varejista de moda Lojas Renner teve lucro líquido trimestral acima do esperado e 45% maior na comparação anual, apoiada em um crescimento de duplo dígito nas vendas apesar da lentidão da economia brasileira.

A companhia lucrou 161,6 milhões de reais entre janeiro e março, considerando normas contábeis internacionais. Analistas previam, em média, resultado líquido de 128,2 milhões de reais no período, de acordo com estimativas compiladas pela Refinitiv.

O crescimento na base das lojas acelerou para 12,7%, ante 6,3% no primeiro trimestre de 2018. A receita líquida saltou 18%, a 1,65 bilhão de reais, enquanto custos operacionais recuaram 4,6 por cento. Com isso, a margem líquida subiu 1,8 ponto percentual, para 9,8 por cento.

“Abril está evoluindo conforme o esperado e temos pela frente eventos importantes para o varejo como Dia das Mães e Dia dos Namorados”, disse à Reuters nesta quinta-feira o diretor financeiro e de relações com investidores, Laurence Gomes.

Segundo ele, a companhia planeja investir 700 milhões de reais em 2019, dos quais 121 milhões de reais em logística, incluindo um novo centro de distribuição de 150 mil metros quadrados no Sudeste do país.

Embora a Lojas Renner não divulgue dados sobre o comércio eletrônico separadamente, o executivo disse que as vendas da varejista pela Internet têm crescido cinco vezes mais que a média do varejo de moda online no país.

“Lançamentos o aplicativo em outubro e 30 por cento dos produtos comprados online já são retirados em lojas físicas, o que mostra a complementaridade dos nossos canais”, disse Gomes.

A ação da Lojas Renner teve alta de 5,8% nesta quinta-feira, ante avanço de 1,6% do Ibovespa.