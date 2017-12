Lojas Marisa planeja entrar no marketplace em 2018

São Paulo – A Lojas Marisa quer implementar novidades em sua plataforma de e-commerce em 2018, entre elas o início de uma operação de marketplace, segundo afirmou o diretor de Operações da empresa, Marcelo Pimentel. O executivo participa de reunião com analistas e investidores em São Paulo nesta sexta-feira, 8.

Pimentel afirmou que a plataforma de e-commerce da companhia foi melhorada e que o estágio atual permite trabalhar com o marketplace.

Nesse modelo de negócios, outros comerciantes pagam uma comissão para vender numa plataforma de venda online.

O executivo afirmou ainda que a companhia trabalha para evoluir na integração do canal online com as lojas físicas. De acordo com ele, a empresa pretende trabalhar em processos como a retirada de produto em loja e envio de peças compradas online a partir da loja.