Lojas do McDonald’s vão pagar aluguel proporcional ao faturamento

A Arcos Dorados, a maior operadora de franquias dos restaurantes McDonald’s no mundo, informou aos proprietários de suas lojas no Brasil que irá pagar somente o aluguel proporcional ao faturamento das unidades durante o período de crise. A empresa está renegociando os contratos existentes individualmente com cada proprietário.

Em nota, a companhia disse que “tem a responsabilidade de assegurar a manutenção do negócio a longo prazo”, apesar de ter uma posição financeira sólida atualmente. A redução no pagamento dos aluguéis entra em um pacote de medidas de contenção de despesas que a Arcos Dorados está adotando junto aos seus parceiros comerciais para “estender sua capacidade de suportar aqueles que mais precisam nesta crise sem precedentes”.

A empresa afirma também que, em meio à pandemia de coronavírus, tem como prioridade “cuidar da saúde e segurança de seus colaboradores e clientes”. Desde o dia 23 de março, mais de 1.000 restaurantes da rede de fast food no país estão com os salões fechados, atendendo somente pelo delivery e drive thru — com algumas exceções para pedidos para viagem.