Lojas Americanas tem lucro 62% maior no 4º trimestre

São Paulo – A Lojas Americanas teve lucro líquido de 398 milhões de reais no quarto trimestre, avanço de 62% sobre o desempenho de um ano antes, com vendas maiores e avanço das operações de comércio eletrônico do grupo.

Incluindo efeitos de créditos fiscais não recorrentes, o lucro da empresa somou quase 600 milhões de reais nos três últimos meses do ano passado, mais que dobrando sobre os 245,5 milhões registrados no quarto trimestre de 2018.

A companhia, controladora do grupo de varejo online B2W, teve crescimento de 9,2% na receita líquida, para 6,46 bilhões de reais, entre outubro e dezembro, concluindo um ano em que inaugurou um recorde de 230 lojas no país.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 1,3 bilhão de reais, crescimento de 16,2% na comparação anual.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 439,6 milhões de reais para a Lojas Americanas no trimestre e um Ebitda de 1,1 bilhão, segundo dados da Refinitiv.

Também nesta quinta-feira, a B2W divulgou seu balanço, mostrando queda no prejuízo do trimestre passado sobre o ano anterior, para 22,3 milhões de reais, e expansão de cerca de 31% na receita bruta de vendas (GMV).

As despesas com vendas, gerais e administrativas da Lojas Americanas em 2019 subiram 6,8%, mas recuaram 0,4 ponto como percentual da receita líquida.

Já o resultado financeiro líquido negativo do grupo em 2019 foi 2,5% menor, para uma despesa de 1,52 bilhão de reais.