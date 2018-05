Lojas Americanas reverte prejuízo do 1º trimestre e lucra R$ 20 mi

São Paulo – A Lojas Americanas registrou no primeiro trimestre deste ano um lucro líquido consolidado de R$ 20 milhões, revertendo um prejuízo líquido de R$ 132,9 milhões do primeiro trimestre do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado ficou em R$ 523,3 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 36,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem Ebitda no período subiu 1,8 ponto porcentual, para 13%.

A receita líquida consolidada somou R$ 4,021 bilhões, uma alta de 17,5% frente um ano antes.

Na visão controladora (que reflete os dados do varejo físico), o Ebitda ajustado somou R$ 456 milhões, uma alta de 33,9%, enquanto a margem avançou 0,8 ponto porcentual, para 17,7%.

A receita líquida da controladora atingiu R$ 2,574 bilhões, um incremento de 29,6%.