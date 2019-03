Lojas Americanas: lucro líquido cai 4,2% no 4º trimestre de 2018

São Paulo – A Lojas Americanas encerrou o quarto trimestre de 2018 com lucro líquido de R$ 272,8 milhões, o que representa uma queda de 4,2% sobre os R$ 284,7 milhões apurados no mesmo intervalo do ano anterior. O resultado do ano foi de R$ 380,5 milhões, 60,1% maior que em 2017. Os números são os mesmos tanto no critério consolidado quanto da controladora.

A receita líquida no critério da controladora alcançou R$ 3,990 bilhões, alta de 10,2% sobre o quarto trimestre de 2017; já o dado consolidado foi maior, de R$ 5,918 bilhões, avanço de 9,7% na mesma comparação. No ano, a receita foi de R$ 11,349 bilhões na controladora, alta de 11,4%, e R$ 17,689 bilhões no consolidado, 8,2% maior do que em 2017.

No quarto trimestre, houve crescimento de 7,3% da receita líquida no conceito “mesmas lojas” (abertas há pelo menos doze meses) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ao passo que no ano o aumento foi de 8,2% do indicador sobre 2017.

A companhia destaca que em 2018 teve recorde de inaugurações, 196 novas lojas, fechando o ano com 1,490 mil lojas em 595 cidades. Em 2019, o plano “85 anos em 5 – Somos Mais Brasil” deve ser finalizado, com a abertura de 800 lojas desde 2015.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da controladora somou R$ 893,5 milhões, 5,2% de alta, com margem de 22,4%, 1 ponto porcentual abaixo do quarto trimestre de 2017. No exercício anual, o Ebitda ajustado foi de R$ 2,361 bilhões, 7,4% superior a 2017, com margem de 20,8%, 0,8 p.p. menor que em 2017.

No demonstrativo consolidado, o indicador do trimestre é de R$ 1,059 bilhão, alta de 5,3%, e com margem de 17,9%, 0,8 p.p. menor que no quarto trimestre de 2017. No ano, alcançou R$ 2,791 bilhões, avanço de 8,2%, e margem Ebitda ajustada estável, em 15,8%.

O resultado financeiro líquido da controladora foi uma despesa 0,6% menor no trimestre, de R$ 258,4 milhões, e 17,8% menor no ano, para R$ 850,3 também negativos. No consolidado, a despesa financeira líquida do quarto trimestre cresceu 10,9% para R$ 411,3 milhões, e no ano, caiu 13,8%, para uma despesa de R$ 1,413 bilhão.