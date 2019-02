Lojas Americanas e Multiplan entram em acordo na Justiça

1/37 (Ricardo Moraes/Reuters)

São Paulo - O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) reuniu as 120 maiores redes dodo país. Oleva em consideração oacumulado de cada uma delas em 2013, número de funcionários e quantidade de lojas. Segundo Claudio Felisoni, presidente do Ibevar e professor titular da USP, o ano passado foi positivo para o setor no país, com alta de 3,7% na comparação com 2012. Veja, a seguir, quem são as 50 maiores redes de varejo do país, segundo o Ibevar: