Loja do McDonald’s fica sem pão devido a greve dos caminhoneiros

São Paulo – Uma loja do McDonald’s no Rio de Janeiro ficou sem pão e outros ingredientes para seus lanches devido à greve dos caminhoneiros, que completa quatro dias nesta quinta-feira. A última renovação do estoque ocorreu na sexta-feira.

As informações são do jornal O Globo. De acordo com a publicação, o carregamento de pão que abastece a loja vem do Espírito Santo. Já os itens como salada e hambúrguer vêm de São Paulo. Ambos os estados foram fortemente afetados pela paralisação. A loja contabiliza um prejuízo de 18 mil reais.

O site EXAME tentou contato com a loja, localizada na avenida Nossa Senhora de Copacabana, mas não obteve retorno. Em nota a rede McDonald’s afirmou que “é provável que faltem alguns produtos do cardápio em alguns restaurantes da rede”.

Veja a nota:

“A paralisação dos caminhoneiros está provocando um desabastecimento no comércio em geral, incluindo todo o setor de alimentação. Estamos acompanhando a situação de perto e fazendo o possível para manter a operação normalizada. No entanto, é provável que faltem alguns produtos do cardápio em alguns restaurantes da rede”.