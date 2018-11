Logitech encerra sem acordo negociações para adquirir Plantronics

A Logitech International, fabricante suíça de teclados e câmeras para computadores, encerrou sem acordo as negociações para adquirir a Plantronics, fabricante norte-americana de fones de ouvidos e headsets com bluetooth, afirmaram as companhias no domingo.

O anúncio acontece após a Reuters reportar sobre as negociações entre a Logitech e a Plantronics na última sexta-feira. As empresas confirmaram as conversas no domingo, mas disseram que as negociações foram encerradas.

A Plantronics acrescentou em nota que a Logitech havia abordado a empresa sobre uma potencial aquisição, e que participou de discussões alinhadas aos seus deveres fiduciário. A empresa afirmou que continuaria sua estratégia como uma companhia independente.

“Eu estive e continuo tremendamente otimista sobre as oportunidades a nossa frente, e na nossa estratégia focada e na nossa equipe de liderança. Estou confiante que a Plantronics irá criar valor significativo à longo prazo para seus acionistas”, disse o CEO da Plantronics, Joe Burton, na nota.

A Logitech e a Plantronics esperavam concluir as negociações com sucesso nesta semana, mas o conselho da Logitech decidiu no domingo abandonar a possibilidade do acordo, segundo pessoas familiarizadas com a questão que solicitaram anonimato para comentar as negociações confidenciais.

O conselho da Logitech encerrou as negociações por conta de discordâncias de preço, de acordo com uma fonte próxima à empresa. Isso aconteceu apesar de a Plantronics ter aberto seus livros à Logitech com base em uma oferta da Logitech que excedia os 3 bilhões de dólares, acrescentaram três das fontes consultadas.

A Plantronics tinha uma capitalização de mercado de cerca de 2 bilhões de dólares no final de sexta-feira.

O acordo seria de longe a maior aquisição da história da Logitech, em meio a uma campanha para diversificar seus negócios para além de acessórios de computação. O negócio viria enquanto Logitech e Plantronics buscam manter custos mais baixos de manufatura após a introdução de tarifas sobre importações da China e dos Estados Unidos.

Os negócios e Logitech e Plantronics estão pressionados como resultado do desenvolvimento de novos produtos, e não apenas de fabricantes de equipamentos de rede como a Cisco Systems, mas de grandes empresas de tecnologia como a Microsoft e a Alphabet, proprietária do Google.

Fundada em 1981, a Logitech tem tentado combater as quedas nas vendas de computadores pessoais ao se focar em acessórios para o consumo que estão crescendo com o uso da computação em nuvem, como jogos, música, conectividade inteligente doméstica e vídeo conferências. A empresa baseada em Lausanne tem valor de mercado de 5,6 bilhões de dólares.

No ano passado, a Logitech adquiriu a ASTRO Gaming por 85 milhões de dólares em dinheiro para expandir no setor de jogos eletrônicos.

A Plantronics, baseada em Santa Cruz, na Califórnia, faz sistemas unificados de comunicação, fones de ouvido sem fio, sistemas de conferência, e software, que é vendido a empresas e consumidores.

Fundada em 1961, os primeiros produtos da Plantronics eram fones de ouvido leves para pilotos aéreos. A empresa ficou conhecida depois por vender seus fones para a NASA, incluindo os utilizados por Neil Armstrong durante a primeira visita do homem à Lua em 1969.

A venda da Plantronics aconteceria logo após sua aquisição por 2 bilhões de dólares da empresa Polycom, fabricante de equipamentos de conferência, no último mês de julho.