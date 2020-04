Locaweb mantém ritmo durante crise e prevê acelerar aquisições

A Locaweb prevê manter o ritmo de crescimento de receitas em 2020 e pode acelerar seu plano de expansão via aquisições, enquanto a empresa de serviços de internet e computação em nuvem tenta aproveitar as oportunidades criadas com o aumento da demanda por serviços online num ambiente de isolamento social para tentar conter a pandemia do coronavírus.

“O ritmo de produção de softwares e de atendimento aos clientes está na mesma velocidade que antes (da crise)”, disse à Reuters o presidente-executivo da companhia, Fernando Cirne, explicando que 97% dos cerca de 1.500 empregados da Locaweb estão trabalhando em sistema de home office.

A companhia, que teve crescimento de 22,5% da receita líquida em 2019, para 385,7 milhões de reais, afirma não ter feito demissões devido à crise atual.

De acordo com o executivo, embora clientes de alguns nichos de mercado tenham sido mais afetados por dependerem mais da circulação de pessoas, isso está sendo compensado pela maior procura por soluções de comércio eletrônico, por exemplo, enquanto empresas de varejo ampliam esforços nesse sentido para vender produtos e serviços para compensar ao menos parcialmente o congelamento das vendas em pontos físicos.

Desde que governos regionais em todo o país adotaram medidas de isolamento social, em março, para tentar conter a disseminação do coronavírus, empresas ampliaram iniciativas para tentar vender pela internet.

Segundo a consultoria Compre&Confie, o faturamento das vendas digitais atingiu 20,4 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, alta de 26,7% ante mesmo período de 2019.

Cirne cita como exemplo restaurantes e lanchonetes. Embora vários desses estabelecimentos já tivessem algumas iniciativas para vendas online, agora muitos estão procurando desenvolver iniciativas que lhes deem mais autonomia, uma vez que buscam ampliar margens ao evitar pagar taxas de serviços a aplicativos de entregas de comida.

“Esses clientes não querem ficar reféns desses aplicativos, que cobram taxas altas”, disse ele.

Dada a demanda crescente por soluções como essa, a Locaweb pretende abrir novas contratações neste ano de profissionais como desenvolvedores de softwares, por exemplo.

Os comentários ilustram como empresas de tecnologia têm se mostrado como um dos poucos setores que têm conseguido minimizar os impactos da enorme desaceleração econômica devido à pandemia.

No caso brasileiro, cuja expectativa majoritária do mercado era de crescimento ao redor de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, as projeções estão mudando rapidamente para uma recessão ao redor de 2%, o que tenderia levar o Brasil a retomar o ciclo de quebras de empresas experimentado nos últimos anos.

No caso da Locaweb, que estreou na B3 em fevereiro com uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de 1,3 bilhão de reais, a empresa pode usar parte dos 575 milhões da oferta primária para investir em crescimento e em aquisições.

“É óbvio que todos vão ser afetados de alguma forma pela crise, mas nós estamos com um caixa generoso após o IPO e isso pode ajudar agora, inclusive para permitir acelerar nossos planos de crescimento”, disse, observando que esse processo deve se concentrar no Brasil.

A ação da empresa acumula valorização superior a 10% desde sua estreia na B3, em 5 de fevereiro, período no qual o Ibovespa caiu mais de 30%.

O desafio maior para a Locaweb nos próximos meses, de acordo com Cirne, será gerenciar os níveis de inadimplência, mas sem revelar números.

A companhia, que tem cerca de 350 mil clientes, afirma já ter mapeado os clientes de cerca de 40 nichos de mercado que podem ser mais afetados pela crise.