Locamerica anuncia acordo para incorporação da Unidas

São Paulo – As empresas de gerenciamento de frotas e aluguel de automóveis Companhia de Locação Americas (Locamerica) e Unidas anunciaram nesta quinta-feira um acordo de investimento para junção de seus negócios.

A Locamerica vai incorporar a totalidadade das ações das Unidas, que vai manter sua personalidade jurídica e patrimônio próprio, de acordo com fato relevante conjunto.

Pelo acordo, a Locamerica vai adquirir 40,3 por cento capital da Unidas pertencente aos fundos Principal, Vince, Kinea e Gávea por 398,6 milhões de reais, enquanto o Fitpart Capital Partners vai adquirir outros 9,4 por cento por 92,88 milhões de reais.

As demais ações de emissão da Unidas serão incorporadas pela Locamerica na proporção de uma ação ordinária da Unidas por 1,059096 ação ordinária da Locamerica.

“Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, administrativas e econômico-financeiras bem como da otimização da estrutura de capital das companhias, tornando a Locamerica-Unidas a segunda maior empresa do país no segmento e consolidando efetivamente a liderança do grupo no segmento de terceirização de frotas”, disseram as empresas em fato relevante.

Após a conclusão de operação, a Locamerica-Unidas contará com mais de 100 mil carros, 234 lojas de locação e 72 lojas de seminovos.